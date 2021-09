Déambulations urbaines Point de départ : Bègles – entrée centre commercial côté Mc Donald’s, 9 octobre 2021, Bègles.

Fête de la science 02 – 09 octobre

FDAAPPMA 33 (Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde). Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

La Garonne est un fleuve assez unique en son genre, surtout par la variété et la rareté des espèces animales et végétales qu’elle abrite, et qui est menacée par l’activité humaine. En effet, on estime que 80 % des déchets jetés par terre finiront dans les océans, via les fleuves comme la Garonne. Jeter par terre, c’est nuire à la biodiversité, polluer l’eau, polluer notre alimentation, polluer notre corps !

Au fil de votre parcours, découvrez-en plus sur l’eau que vous utilisez dans votre quotidien. D’où vient-elle ? Combien de litres utilisons-nous ? Où va-t-elle une fois que je vide mon bain ? Comment est-elle traitée ?

Munis de votre smartphone (assurez-vous de bien l’avoir sur vous), réussirez-vous à résoudre les énigmes tout au long de votre parcours et ainsi percer tous les secrets de cette ressource si précieuse ?

Point de départ : Bègles – entrée centre commercial côté Mc Donald’s Centre Commercial Rives d’Arcins 33130 Bègles 33130

organisateur : https://www.peche33.com/