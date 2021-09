De l’énergie hydrogène pour demain – par Planète Sciences Vendée Planète Sciences Vendée, 11 octobre 2021, La Roche-sur-Yon.

Fête de la science 04 – 11 octobre

Planète Sciences Vendée Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Scolaires.

De l’énergie hydrogène pour demain

L’hydrogène est présenté aujourd’hui comme une source d’énergie d’avenir pour les transports et l’industrie. Cet atelier itinérant amène les jeunes à découvrir cette nouvelle source d’énergie et tous les aspects associés : caractéristiques physiques et chimiques de l’hydrogène, procédés de production, transport et stockage, utilisation dans les transports et l’industrie.

Un zoom plus précis sera réalisé sur les voitures à hydrogène.

Lieu de la manifestation :

Planète Sciences Vendée

6 rue Georges Clémenceau

85 000 La Roche-sur-Yon

Dates et Horaires de la manifestation :

Animations pour les scolaires

Dates : Lundi 04 Octobre, Mardi 5 Octobre, Mercredi 06 Octobre et Lundi 11 Octobre 2021

Horaires : contacter l’organisateur

Public : primaires, collégiens, lycéens

Réservation obligatoire: vendee@planete-sciences.org

Pays de la Loire>Vendée

