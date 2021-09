Ramonville-Saint-Agne Planète Sciences Occitanie Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ton quotidien, le labo de tous les jours Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ton quotidien, le labo de tous les jours Planète Sciences Occitanie, 9 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Fête de la science 09 octobre

Planète Sciences Occitanie Association Délires d’encre. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 La science se cache tout autour de nous ! Au travers de diverses animations, expériences ludiques, et questionnements nous découvrirons de nombreux concepts scientifiques (en biologie, chimie, physique etc…) utiles à la compréhension du monde qui nous entoure. Nous aborderons également le « comment » de quelques grandes découvertes scientifiques.

En partenariat avec Planète Sciences Occitanie. Occitanie>Haute-Garonne

Planète Sciences Occitanie 14 rue Hermès 31520 organisateur : Planète Sciences Occitanie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Planète Sciences Occitanie Adresse 14 rue Hermès Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne