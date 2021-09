Aix-en-Provence Planétarium Peirec Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Satellites insolites : 30 ans de science en orbite Planétarium Peirec Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Satellites insolites : 30 ans de science en orbite Planétarium Peirec, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 01 – 03 octobre

Planétarium Peirec Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h45 à 17h30

dimanche 03 octobre – 10h45 à 17h30 Le planétarium Peirec vous propose des séances d’initiation sous coupole de 30 min.

La Fête de la Science célèbre ses 30 ans ! C’est aussi l’âge du génial télescope spatial Hubble, en orbite depuis 1990. Son l’énorme successeur, appelé JWST, sera bientôt lancé par Ariane V ! Quant à la Station spatiale internationale (ISS), elle est habitée depuis plus de 20 ans par les astronautes, comme Thomas Pesquet actuellement.

Ces satellites extraordinaires nous permettent de mieux comprendre la Terre, quand d’autres se penchent sur les secrets de l’Univers.

30 ans de science depuis l’espace, 30 ans de science pour l ‘espace… et pour la planète !



Horaires des séances (reservation obligatoire) :

le matin à : 10h45 et 11h30

l’après-midi à : 13h45, 14h30, 15h15, 16h15 et 17h. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

