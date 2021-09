Montredon-Labessonnié Planétarium-observatoire Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié, Tarn Archéologie du sonore Planétarium-observatoire Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié Catégories d’évènement: Montredon-Labessonnié

Archéologie du sonore Planétarium-observatoire Montredon-Labessonnié, 10 octobre 2021, Montredon-Labessonnié. Fête de la science 07 – 10 octobre

Planétarium-observatoire Montredon-Labessonnié Passerelle Arts Sciences Technologie. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Atmosphère primale est une installation arts et sciences en création qui propose de prendre conscience de la transformation de l’atmosphère au cours de l’évolution de notre planète depuis des milliards d’années. Cette archéologie du sonore vise à remonter le fil du temps et propose d’écouter la simulation dans la façon de percevoir les sons au travers des différentes atmosphères qui se sont succédées, des origines au futur…Notre écoute est à 360° et nos oreilles n’ont pas de paupières pour faire silence. Ce sont les activités humaines qui endommagent le développement de la biodiversité, 65% de la biomasse a disparu en quelques décennies et 5 espèces de plantes meurent chaque jour. Occitanie>Tarn

