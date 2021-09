Nîmes Planétarium du Mont Duplan Gard, Nîmes Islande-Chili, Voyage en Terres Extrêmes Planétarium du Mont Duplan Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Islande-Chili, Voyage en Terres Extrêmes Planétarium du Mont Duplan, 10 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 09 – 10 octobre

Planétarium du Mont Duplan Museum d’Histoire Naturelle de Nîmes. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 16h30 à 17h20

dimanche 10 octobre – 15h00

dimanche 10 octobre – 16h30 à 17h20 Au cours de cette séance vous découvrirez des paysages fantastiques où seront mêlées les aurores polaires Islandaises, l’éclipse solaire totale du 02 Juillet 2019 au Sud du Chili et le ciel extraordinaire du désert d’Atacama. Un voyage entre ciel et Terre qui ne manquera pas de vous étonner et de vous faire rêver. Occitanie>Gard

Planétarium du Mont Duplan Avenue Georges Peladan 30000 Nîmes

