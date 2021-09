Fête de la Science 2021 au Planétarium de Vaulx-en-Velin (GRAND PUBLIC) Planétarium de Vaulx-en-Velin, 10 octobre 2021, Vaulx-en-Velin.

Fête de la science 09 – 10 octobre

Planétarium de Vaulx-en-Velin Pierre HENRIQUET. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 11h00

« Scrute la Nature, c’est là qu’est ton futur », disait Leonard de Vinci. Cette Nature a eu plus de quatre milliards d’années pour développer et peaufiner des techniques du vivant que l’on découvre à peine aujourd’hui. Observatrice et curieuse, l’humanité imite aujourd’hui les merveilles qu’elle observe tout autour d’elle pour créer et découvrir le monde qui l’entoure.

Terreau de l’imaginaire, la Nature inspire autant le scientifique que l’artiste, donnant à chacun le matériau brut pour exprimer et comprendre la magnifique complexité de l’humain ou de l’Univers.

Outre des séances d’astronomie classiques, le Planétarium propose aussi des séances « bio-inspirées » de découverte de l’Univers, des labos de physique amusante, des visites des expositions et une soirée spéciale : « Notre Dame de Paris, visite 3D intimiste et commentée »



Samedi 9 octobre

Séances

– 11h : Vacances sur Altaïr (4-7 ans)

– 14h : Bioinspiration : Le monde du vivant, miroir du Cosmos (Adultes, ados, enfants dès 8 ans). Séance spéciale Art&Science

– 15h30 : L’Aube de l’ère spatiale (Adultes, ados, enfants dès 8 ans)

– 17h : Bioinspiration : Le monde du vivant, miroir du Cosmos (Adultes, ados, enfants dès 8 ans). Séance spéciale Art&Science



Labos (Adultes, ados, enfants dès 8 ans)

– 14h : Défi Espace

– 15h30 : Le vide dans l’espace

– 17h : Explorer Mars



Expositions temporaire « Astronautes » et permanente « Histoire d’Univers » : visite libre de 10h30 à 18h



Soirée spéciale Fête de la Science :

– 20h : « Notre Dame de Paris : une visite 3D intimiste et commentée »

Le Planétarium ouvre sa porte au laboratoire d’architecture pour une soirée singulière.Dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon a compilé des visualisations 3D de la cathédrale et des restaurations envisagées.Le Planétarium propose au public une visite virtuelle de ce chef d’œuvre de l’art gothique, au cours de laquelle chercheurs et architecte en charge de cette restauration interviendront sous la voûte.



En partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon – Laboratoire MapAria UMR-CNRS-MC 3495







Dimanche 10 octobre

Séances

– 11h : Jelo rêve de Soleil (8-12 ans)

– 14h : Bioinspiration : Le monde du vivant, miroir du Cosmos (Adultes, ados, enfants dès 8 ans). Séance spéciale Art&Science

– 15h30 : Seuls dans l’Univers ? (Adultes, ados, enfants dès 8 ans)

– 17h : Bioinspiration : Le monde du vivant, miroir du Cosmos (Adultes, ados, enfants dès 8 ans). Séance spéciale Art&Science



Labos (Adultes, ados, enfants dès 8 ans)

– 14h : Défi Espace

– 15h30 : Le vide dans l’espace

– 17h : Explorer Mars



Expositions « Astronautes » et « Histoire d’Univers » : visite libre de 10h30 à 18h





Gratuit, réservation obligatoire au 04 78 79 50 13.



Séance spéciale Art et Sciences.

« Bioinspiration : Le monde du vivant, miroir du Cosmos. »

La biomimétique est l’étude des moyens que le vivant a trouvés pour mieux décrire le monde ou s’en inspirer.Durant cette séance spéciale, votre voyage dans l’Univers, de la Terre à l’infiniment grand, sera entrecroisé de films 360° d’art numérique explorant l’art, l’astronomie et l’étude du vivant.

En partenariat avec AADN-Arts et Cultures Numériques



Laboratoires de physique amusante

Labo « Défi Espace »

Il n’est pas si facile de vivre dans l’espace !

Entre la désorientation due à l’impesanteur (le fameux « mal de l’espace »), les conséquences sur l’organisme (fonte des muscles, fragilisation des os) et le fait que tous les objets que vous lâchez flottent dans la Station spatiale internationale, pas facile de travailler, manger ou même se laver.

Ensemble, voyons en quoi la vie en microgravité est un réel défi !



Labo « Chambre à vide »

Les images des astronautes des missions Apollo sur la Lune restent gravées à jamais dans la mémoire collective. En les regardant sautiller sur le sol lunaire, on imagine mal à quel point ce milieu est hostile à la vie. Grâce à un dispositif reproduisant l’environnement spatial, observons ensemble ce qui arrive à la matière lorsqu’elle est dans le vide.



Labo « Explorer Mars »

Depuis un siècle, l’humanité rêve de coloniser la planète Mars. Mais ce rêve peine à se matérialiser. Serait-il si dur de vivre sur la planète rouge ? Quelle sont les conditions climatiques et environnementales qui y règnent ? Quels sont les verrous qui nous empêchent encore aujourd’hui de devenir martiens ?

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin 69120

organisateur : Planétarium de Vaulx-en-Velin