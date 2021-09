Saint-Étienne Planétarium de Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne 40 jours sous Terre, au-delà du temps Planétarium de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Fête de la science 07 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 20h00 à 21h30 Martin Saumet, membre de la mission DeepTime, nous fera revivre cette expérience scientifique durant laquelle il a passé 40 jours sous terre avec 14 autres volontaires, sans accès à l’heure, ni au soleil. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Planétarium de Saint-Etienne 28 rue Ponchardier 42000 Saint-Étienne

