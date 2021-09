Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims Construire un nocturlabe et une carte du ciel Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Construire un nocturlabe et une carte du ciel Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences Planétarium de Reims. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Nous vous proposons de construire et d’apprendre à utiliser deux instruments astronomiques de repérage et de mesure du temps : la carte du ciel, et le nocturlabe.

La carte du ciel vous permet de repérer constellations et les étoiles les plus brillantes de la voûte céleste, quelle que soit l’heure de la nuit ou la date de l’année.

Le nocturlabe, version simplifiée de la carte du ciel, vous permet de lire l’heure … simplement en regardant les étoiles ! Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.reims.fr/culture-patrimoine/le-planetarium-7787.html Planétarium de Reims – Village des Sciences

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Planétarium de Reims - Village des Sciences Adresse 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims Ville Reims lieuville Planétarium de Reims - Village des Sciences Reims