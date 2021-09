Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims La bioéconomie durable Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

La bioéconomie durable Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences Accustica. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) d’Excellence Bioeco Academy s’associe au Pôle Agrosciences, Environnement, Biotechnologies et Bioéconomie (AEBB) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, au Centre Européen de Biotechnologie et Bioéconomie (CEBB) et à Sciences Po Reims pour vous proposer des animations ludiques, innovantes et instructives autour de la bioéconomie. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.accustica.org Planétarium de Reims – Village des Sciences

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Planétarium de Reims - Village des Sciences Adresse 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims Ville Reims lieuville Planétarium de Reims - Village des Sciences Reims