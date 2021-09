Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims Alunir … ou mourir ! Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Alunir … ou mourir ! Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences Planétarium de Reims. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 “Houston, nous avons un problème !”

Qui n’a jamais rêvé de poser le pied sur la Lune ? Nous vous invitons à réaliser ce rêve en prenant le contrôle de notre module lunaire depuis le Capcom du planétarium. Mais cette aventure vidéoludique sera certainement semée d’embûches : vitesse, carburant, trajectoire … Parviendrez-vous à poser votre LEM en un seul morceau ? Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.reims.fr/culture-patrimoine/le-planetarium-7787.html Planétarium de Reims – Village des Sciences

