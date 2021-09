Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims [annulation]Archéologie Rémoise 2020 Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences GEACA (Groupe d’études archéologiques Champagne-Ardenne). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 L’association GEACA (Groupe d’Etudes Archéologiques de Champagne Ardenne) présentera une exposition comprenant des objets archéologiques, des documents, des plans et des mises en relief de carte historiques de Reims. Le GEACA, qui est un acteur important dans la réalisation des fouilles archéologiques, intervient depuis plus de 50 ans sur Reims et sur la Région Champagne Ardenne. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : http://geaca-reims.blogspot.com/ Planétarium de Reims – Village des Sciences

