Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims Le patrimoine industriel dans tous les sens Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Le patrimoine industriel dans tous les sens Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences Patrice Gielen. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Avec les chercheurs, les historiens et ses membres, l’Association pour le patrimoine industriel (APIC) propose une expertise de l’histoire des sites industriels en Champagne-Ardenne, dans la région Grand Est et partout ailleurs dans le monde.

Elle souhaite diffuser ses compétences, ses connaissances à un large public sensibilisé à cette thématique.

En lien avec le thème retenu par La Fête d la science 2021 “L’émotion de la découverte”, l’APIC propose “Le patrimoine industriel dans tous les sens” en abordant les paysages du patrimoine industriel sous l’angle des dimensions émotionnelles : mémorielles, visuelles, olfactives, affectives, attractives voire répulsives…

Elle portera son activité sur les paysages de l’industrie régionale, à travers cinq sites : Les Louvières (Vitry) ; La Comète (Châlons) ; Ardoises de Rimogne et de Fumay ; Rotonde de Mohon et des “belles disparues”; Sommevoire.

Des activités numériques et visuelles permettront au public intéressé à travers des activités ludiques sous formes de quizz, jeux… d’explorer un nouveau champ de découverte des paysages industriels. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : Planétarium de Reims – Village des Sciences

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Planétarium de Reims - Village des Sciences Adresse 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims Ville Reims lieuville Planétarium de Reims - Village des Sciences Reims