Hydrogéologie Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences BRGM. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

La présence d’eau dans le sol et le sous-sol et sa disponibilité ont un impact sur des domaines aussi variés que l’agriculture, l’alimentation en eau potable et bien d’autres encore. Avec le BRGM et le GEGENAA, expérimentez et goûtez pour comprendre comment l’eau souterraine circule et acquiert sa minéralisation dans ces immenses réserves d’eau douce

Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100

organisateur : https://www.brgm.fr/ Planétarium de Reims – Village des Sciences