Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims La caravane ensorcelée Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

La caravane ensorcelée Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences Accustica. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 La Caravane ensorcelée est un cinéma vagabond, un cocon douillet dédié au film court, qui s’adapte à chacune des invitations.

La Caravane propose une parenthèse de cinéma, une pause en images, dans des journées chargées, et au milieu des flux continuels d’images. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.accustica.org Planétarium de Reims – Village des Sciences

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Planétarium de Reims - Village des Sciences Adresse 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims Ville Reims lieuville Planétarium de Reims - Village des Sciences Reims