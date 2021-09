Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims 30 ans de découvertes astronomiques Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

30 ans de découvertes astronomiques Planétarium de Reims – Village des Sciences, 3 octobre 2021, Reims. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Reims – Village des Sciences Planétarium de Reims. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Depuis la première édition de la Fête de la Science, notre vision de l’Univers a été bouleversée par d’incroyables découvertes : première détection de planètes extrasolaires, atterrissage à la surface d’une comète, images de trous noirs géants …

Le temps d’une séance au planétarium, nous vous proposons de revenir sur quelques-unes des découvertes astronomiques les plus marquantes de ces trente dernières années. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.reims.fr/culture-patrimoine/le-planetarium-7787.html Planétarium de Reims – Village des Sciences

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Planétarium de Reims - Village des Sciences Adresse 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims Ville Reims lieuville Planétarium de Reims - Village des Sciences Reims