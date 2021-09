Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims Initiez vous à la domotique Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Fête de la science 02 – 03 octobre

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Avec les chercheurs du CReSTIC, initiez vous à la programmation d’une maison connectée.

Grâce à un langage de programmation graphique et très ludique, vous simulerez une maison moderne avec un graphisme digne des jeux vidéos les plus réalistes. Grand Est>Marne

