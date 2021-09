Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims Les Filles osez les sciences Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences Accustica. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Les filles et les garçons font-ils des choix différents à l’école ? Les hommes et les femmes sont-ils égaux sur le marché du travail ? Comment faire des sciences et des techniques ? Quelles sont les femmes scientifiques qui ont marqué l’Histoire ? Quelles sont celles tout près de chez vous?

L’exposition « Les filles, osez les sciences ! » répondra à toutes vos questions. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.accustica.org Planétarium de Reims – Village des Sciences

