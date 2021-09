Reims Planétarium de Reims - Village des Sciences Marne, Reims La chimie dans tous ses états Planétarium de Reims – Village des Sciences Reims Catégories d’évènement: Marne

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Chimie organique, chimie bio-organique ou des minéraux, tout cela vous semble obscur ? Avec les doctorants de la Société Française de Chimie apprenez en plus sur ces disciplines par l’expérimentation. Que ce soit par le changement de couleur de flammes grâce aux métaux, la “fabrication” de lumière durant une réaction dite “froide”, la “conversion” du “bronze” en “or”, ou l’illustration des réactions chimiques dans la cuisine, découvrez l’importance de cette discipline dans la vie quotidienne. Et pour les plus gourmands, une dégustation de glace réalisée sous vos yeux permettra de remplir, et la tête, et le ventre. Grand Est>Marne

Planétarium de Reims – Village des Sciences 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 Reims 51100 organisateur : http://www.societechimiquedefrance.fr/Reseau-des-jeunes-803.html Planétarium de Reims – Village des Sciences

