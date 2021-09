Nantes Planétarium de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Emouvante découverte Planétarium de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Emouvante découverte Planétarium de Nantes, 3 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Nantes Société d’astronomie de Nantes (SAN). Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Au programme :

Observation du ciel avec ou sans instruments, découverte des constellations, mouvements des astres, maquettes en 3D, logiciels de cartographie et cartes du ciel…

L’atelier sera présenté au Dix (en face du planétarium) Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Planétarium de Nantes 8 rue des acadiens 44100 Nantes 44100 organisateur : https://www.san.asso.fr/ Planétarium de Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Planétarium de Nantes Adresse 8 rue des acadiens 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Planétarium de Nantes Nantes