Science étonnante Planétarium de Nantes, 3 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Découvrez comment la science se retrouve derrière l’apparente magie de certaines transformations chimiques et autres phénomènes physiques.

Spectacle scientifique d’environ 1 heure

Planétarium de Nantes 8 rue des acadiens 44100 Nantes 44100 organisateur : https://planetariumnantes.wixsite.com/planetariumvirtuel Planétarium de Nantes

