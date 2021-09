Nantes Planétarium de Nantes Loire-Atlantique, Nantes La petite ourse Planétarium de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La petite ourse Planétarium de Nantes, 3 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Nantes Francas de Loire-Atlantique. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Venez découvrir et jouer avec les sciences.

Au programme 2 ateliers sur le thème de l’initiation à l’astronomie. Ces ateliers familiaux et ludiques, vous permettront de découvrir Les mouvements de la terre, le montage d’une lunette astronomique et sa manipulation ainsi que la construction de l’ancêtre du cadran solaire : le gnomon

L’animation est présentée au Dix (face au planétarium). L’accès pourra être soumis à une réservation préalable selon l’évolution des règles sanitaires. Renseignements sur le site du planétarium. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Planétarium de Nantes 8 rue des acadiens 44100 Nantes 44100 organisateur : https://www.francaspaysdelaloire.fr/ Planétarium de Nantes

