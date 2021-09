Conférence-Projection : « Titanic, au coeur de l’épave » Planet Ocean Montpellier, 5 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 05 octobre

Planet Ocean Montpellier Xavier Girard. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 19h30 à 22h00

La grande odyssée sous-marine de la plus célèbre épave du monde racontée par James Cameron et les explorateurs du Titanic

Un film de Thomas RISCH, produit par Bleu Kobalt pour France 5 / Science Grand Format. Avec la participation de France Télévisions et Science & Vie TV.

108 ans après son naufrage, le Titanic est en danger, rongé par d’implacables bactéries qui dévorent chaque jour des centaines de kilos de fer de sa carcasse. Le célèbre paquebot risque de disparaître à jamais. Découvert en 1985 par une équipe scientifique franco-américaine, le Titanic est l’épave la plus scrutée du monde, à plus de 3800 mètres de profondeur. Au cœur des expéditions, jusqu’à la toute dernière mission de 2019, les plus grands explorateurs du Titanic cherchent à comprendre et à sauvegarder les dernières traces de ses vestiges mythiques.

Pour la première fois, dans ce documentaire, James Cameron et les héros de l’exploration du Titanic nous racontent leur extraordinaire odyssée. Ne manquez pas cet incroyable découverte en présence des explorateurs français du Titanic Jean-Louis Michel et Jean-Paul Justiniano !

En présence de l’un des personnages principaux du film, Jean-Louis MICHEL

INGÉNIEUR ET OCÉANOGRAPHE, CO-DÉCOUVREUR DE L’ÉPAVE

Pionnier de la recherche sous-marine pour l’institut IFREMER, il a co-dirigé avec l’Américain Robert Ballard et la Woods Hole Oceanographic Institution la mission franco-américaine de découverte de l’épave en 1985. Héros de l’ombre, c’est lui qui identifie le 1er septembre 1985 à 1h du matin, sur les écrans de contrôle, l’une des chaudières du Titanic. Grâce à une minutieuse enquête menée pendant 3 ans, il a réussi à resserrer la zone de recherche sur 400 kilomètres carrés, soit 20km par 20 km. Ses recherches ont permis d’identifier l’épave, jusqu’alors introuvable pendant 73 ans.

En présence de l’un des experts du Titanic, Jean-Paul JUSTINIANO

PILOTE DU SOUS-MARIN NAUTILE, IFREMER

Co-pilote du Nautile en 1987 lors de la première mission de remontée d’objets du Titanic, 2 ans après la découverte. Il est l’actuel directeur du département des agents sous-marins de Genavir, organisme chargé d’exploiter la flotte de l’IFREMER. Avec lui, nous pénétrons dans la sphère de 4 mètres cube du Nautile, capable d’opérer à 6000 mètres de fond.

Planet Ocean Montpellier Allée Ulysse, Odysseum 34000

