Plages vivantes – par l’Association Les Sciences et Nous (Noirmoutier) Plage de l’Herbaudière, 6 octobre 2021, Noirmoutier-en-l'Île. Fête de la science 05 – 06 octobre

Plage de l’Herbaudière Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Scolaires. Plages vivantes

Description de la biodiversité marine littorale par une biologiste du Muséum National d’Histoire Naturelle, lors de visites à marée basse de l’estran de Noirmoutier.

Plage de l’Herbaudière

85 330 NOIRMOUTIER

Animations pour les scolaires

Dates : Mardi 5 et Mercredi 6 Octobre 2021

Horaires : 09h00 – 17h00

Public : collégiens

