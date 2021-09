Émotions…. ? Action Place victoires – Quartier Pyramides Jean-Yole, 8 octobre 2021, La Roche-sur-Yon.

Fête de la science 06 – 08 octobre

Place victoires – Quartier Pyramides Jean-Yole Les Petits Débrouillards Grand Ouest. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

Vous aussi vous voulez essayer ? Venez exprimer vos émotions avec une expérience scientifique et découvrez ce que sont les émotions.

Tout au long de la journée, vous pourrez réaliser des expériences scientifiques, découvrir l’histoire de “Mr cerveaurigolo”, comprendre comment et pourquoi les émotions influencent nos actes et nos choix, expérimenter un jeu de dé bien particulier et encore plein d’autres activités pour les plus grands comme les plus petits !

Place victoires – Quartier Pyramides Jean-Yole Rue de Friedland 85000 La Roche-sur-Yon 85000

organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/ Place victoires – Quartier Pyramides Jean-Yole