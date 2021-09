A la découverte de la symbiose et du microbiome dans les rues de Lyon (circuit jumeau proposé aussi à Villeurbanne) Place Saint Jean, 7 octobre 2021, Lyon.

Fête de la science 02 – 07 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

samedi 02 octobre – 10h00 à 11h30

dimanche 03 octobre – 10h00 à 11h30

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30

Ce parcours est proposé sur Lyon et Villeurbanne: il s’agit du même contenu ludique et scientifique, seul le lieu change.

Le trajet exact et le point de rdv seront communiqués ultérieurement.

Les êtres vivants – humains, animaux, plantes – forment tous des relations durables avec des organismes microscopiques. Ces symbioses ont des conséquences écologiques et évolutives particulièrement importantes. Le parcours Street Science Symbiose est un jeu de découverte en réalité augmentée, qui vous permet de découvrir ce qu’est la symbiose dans le vivant et différentes thématiques autour de ce phénomène très important pour l’évolution de la vie et les activités humaines.

Ce projet Street Science Symbiose a été développé par des scientifiques de Lyon, Villeubanne, mais aussi ailleurs en France et dans le monde, dans le cadre du congrès international de la symbiose qui aura lieu à Lyon en juillet 2022 (10ème Congrès de l’International Symbiosis Society & 3ème Conférence Internationale Holobionts). A l’ère de l’anthropocène et face aux bouleversements globaux de la planète, tant écologiques que climatiques, l’enjeu de ce congrès est non seulement de faire le point sur l’avancée des connaissances sur les symbioses, mais surtout d’imaginer ensemble de façon collaborative comment ces interactions peuvent permettre l’adaptation de la biosphère et nous offrir des solutions pour l’avenir. Grâce à ce jeu nous souhaitons partager de façon ludique et abordable ces enjeux avec vous!

Le jeu Street Science Symbiose se déroule dans la rue, sur un circuit où vous devez découvrir à différents emplacements des objets en réalité augmentée et des supports explicatifs de type films, quizz, textes… Lors de la Fête de la Science, des scientifiques spécialistes de la symbiose vous accompagneront le long du parcours pour répondre à toutes vos questions !

Vous explorerez par exemple la diversité des organismes qui habitent notre corps et leur impact sur notre santé. Mais saviez-vous que les plantes aussi avaient un microbiote? Ce parcours vous fera découvrir la diversité de ce que l’on appelle les relations symbiotiques, par une aventure surprenante entre insectes, plantes, coraux, humains et autres espèces.

Place Saint Jean 8 Place Saint Jean 69005 Lyon 69005

