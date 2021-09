Fête de la Science – Méouge Place du village de Barret sur Méouge, 8 octobre 2021, Barret-sur-Méouge.

Fête de la science 05 – 08 octobre

Place du village de Barret sur Méouge meouge05. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 17h00

mercredi 06 octobre – 13h00

Projet scolaire sur l’observatoire de Bergiès avec l’association CosmoDrome

mardi 5 , jeudi 7 et vendredi 8

Une sortie sera proposée aux trois écoles de la vallée : Eourres, Barret et Séderon.

Chaque école (groupes de 16 enfants max, à partir de 7 ans) sera accueilli pendant une matinée par les intervenants de l’observatoire pour découvrir les ateliers de l’astronomie, observer le soleil, faire des visites de la coupole, participer aux vidéo-conférences, etc.



mardi 5 octobre Spectacle et conférence “ATTENTION LA JOURNÉE ANNULES”

(Ecoloc, Barret-sur-Méouge)

17h spectacle “Météorite”, cirque et clown inspirée de la recherche scientifique, par la compagnie de la Nef Ailée et Cie Farfeloup

18h30 Conférence sur les abeilles et les phénomènes responsables de leur déclin par Yves le Conte, directeur de recherche “Abeilles et Environnement” à l’INRAE d’Avignon



mercredi 6 octobre Journée familiale MAINTENU

(place de village et salle de conférence à Ecoloc, Barret-sur-Méouge)

13-16h Village de sciences : les ateliers de découverte scientifique pour tous âges

13h à 17h : Buvette et petite restauration sur la place par le Comité des fêtes de Barret et/ ou l’association des jeunes



17h Conférence par conseil scientifique du Parc Naturel Régional de Baronnies, pour grand public,

en attente de la thématique “ATTENTION ANNULE”

20h Repas “ATTENTION ANNULE”

21h Observation du ciel , tout public avec CosmoDrome “ATTENTION ANNULE”



mercredi 13 octobre Conférence “ATTENTION ANNULE”

(Bibliothèque, Barret-sur-Méouge)

17h “Accueillir la biodiversité dans son jardin : hérissons, coccinelles, vers de terre… ils jardinent avec nous”

par Pascal Aspe (Responsable du centre Terre Vivante)



31 août- 02 novembre Exposition “ATTENTION ANNULE”

(Bibliothèque, Barret-sur-Méouge)

Exposition “Sauvons les abeilles” : pour découvrir le monde étonnant des abeilles sauvages et domestiques, faire le point sur leur déclin, ce qui menace leur survie, les recherches scientifiques récentes et nos moyens d’action

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Place du village de Barret sur Méouge Le Village 05300 Barret-sur-Méouge 05300

organisateur : Place du village de Barret sur Méouge