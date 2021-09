Barret-sur-Méouge Place du village de Barret sur Méouge Barret-sur-Méouge, Hautes-Alpes Cyclocine et fruitophone Place du village de Barret sur Méouge Barret-sur-Méouge Catégories d’évènement: Barret-sur-Méouge

Hautes-Alpes

Cyclocine et fruitophone Place du village de Barret sur Méouge, 6 octobre 2021, Barret-sur-Méouge. Fête de la science 06 octobre

Place du village de Barret sur Méouge meouge05. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 13h00 a) Cyclociné : c’est un dispositif que l’association AVENTIC a conçu dans le cadre de la fête du cinéma d’animation qu’il propose tous les ans aux Pilles. C’est un vélo relié à un écran. Lorsqu’on pédale, les images s’animent, plus on pédale vite, plus l’animation s’accélère…

b) Création d’un fruitophone : Objectif : Découvrir de manière ludique la conductivité des différentes matières par la musique ou le jeu. Utiliser scratch pour la programmation de l’action à déclencher. L’atelier consistera à réaliser un fruitophone. Nous pourrons apporter un exemple de dispositif qui utilise ces techniques de conductivité couplé à de la programmation sur Scratch pour déclencher une action (ex : jeu du docteur maboul). Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Place du village de Barret sur Méouge Le Village 05300 Barret-sur-Méouge 05300 organisateur : Place du village de Barret sur Méouge

Détails Catégories d’évènement: Barret-sur-Méouge, Hautes-Alpes Autres Lieu Place du village de Barret sur Méouge Adresse Le Village 05300 Barret-sur-Méouge Ville Barret-sur-Méouge lieuville Place du village de Barret sur Méouge Barret-sur-Méouge