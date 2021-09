Sospel Place des platanes Alpes-Maritimes, Sospel Le collège de Sospel fête la Science Place des platanes Sospel Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Sospel

Le collège de Sospel fête la Science Place des platanes, 2 octobre 2021, Sospel. Fête de la science 02 octobre

Place des platanes GATTINI Jérôme. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h30 “**LE COLLEGE DE SOSPEL FETE LA SCIENCE !”** Samedi 2 octobre 2020 * 9h30 – 12h30 sous le chapiteau de la place des Platanes à Sospel gratuit – ouvert à tous _Des stands interactifs animés par les élèves du collège, avec la participation d’organismes scientifiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Place des platanes en face de la mairie de sospel 06380 Sospel 06380 organisateur : Place des platanes

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Sospel Autres Lieu Place des platanes Adresse en face de la mairie de sospel 06380 Sospel Ville Sospel lieuville Place des platanes Sospel