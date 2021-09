A la découverte d’un paysage sonore Place des platanes, 2 octobre 2021, Sospel.

L’activité, issue du dispositif Mon paysage sonore de l’association PepaSON, propose d’appréhender les notions de biodiversité et d’écosystème par le prisme du son. Après l’écoute attentive d’une bande sonore enregistrée en milieu naturel, les participants sont invités à reconstruire mentalement puis à dessiner le paysage que les sons suggèrent, mettant en évidence la diversité des fréquences, la richesse de cet écosystème et l’impact de l’activité humaine.

« Apprendre à écouter notre environnement acoustique, au-delà de reconnaître ce qui le compose, c’est s’ouvrir à ce qui se fait en permanence autour de nous, et avec nous. C’est appréhender l’histoire, la géographie, la sociologie… mais aussi l’art, l’empathie, la temporalité… à travers un prisme sensible. » Pepason

Les étapes de l’atelier :

1ère écoute d’un paysage sonore : la découverte et le plaisir avant tout !

2ème écoute : identification et représentation du paysage sonore

3ème écoute : introduction du concept de biodiversité

Création d’un paysage sonore : activité choisie en fonction de l’âge des participants, utilisant du matériel numérique de prise de son, de montage et de ludification.

Apports scientifiques et perspectives : l’intervenant reviendra sur les concepts abordés au cours de l’atelier et présentera plus particulièrement la bioacoustique (éco-acoustique) et son champ d’études

Pour aller plus loin : plusieurs activités seront proposées aux participants et leurs parents qui souhaitent prolonger ce temps de découverte au-delà de l’atelier

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Place des platanes 5 boulevard Première-DFL 06380 Sospel 06380

