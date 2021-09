Saint-Montan Place de Poulallé Ardèche, Saint-Montan L’art des jardins en fête ! Place de Poulallé Saint-Montan Catégories d’évènement: Ardèche

L'art des jardins en fête ! Place de Poulallé, 1 octobre 2021, Saint-Montan. Fête de la science 01 octobre

Place de Poulallé CICP – Centre International Construction et Patrimoine. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 17h30 à 19h00 La colline de Coquillon, située au sud-ouest du village de Saint Montan (07), est caractéristique par son sol en sable jaune-ocre au milieu de collines calcaires… Véritable éponge posée sur une couche d’argile imperméable, elle est un véritable réservoir d’eau. Riche ressource pour alimenter le village en eau potable, elle a également permis aux saint-montanais de construire des terrasses (faysses), des puits et leur réseau d’irrigation afin de produire des légumes en abondance…

L’association La Capitelle a été créée en 2002 à Saint Montan (Ardèche) et se tourne depuis plusieurs années sur la mise en valeur des jardins de Coquillon… Elle a permis à de nombreux jardiniers de venir remettre ces lopins de terre en vie.

