Avignon Place de l'Horloge Avignon, Vaucluse Village des sciences d’Avignon Place de l’Horloge Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Village des sciences d’Avignon Place de l’Horloge, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Place de l’Horloge Café des sciences d’Avignon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Sous des tentes place de l’Horloge et dans le péristyle de l’Hôtel de ville, vous pourrez rencontrer les chercheurs ​​de l’Université d’Avignon, d’INRAE, des entreprises, des animations variées autour de la biodiversité, des oiseaux, observer au microscope les insectes, la flore, la faune, faire des expériences de physique… Près de 30 stands pour vous faire aimer les sciences. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Place de l’Horloge Place de l’Horloge 84000 Avignon 84140 organisateur : http://cafesciences-avignon.fr/ Place de l’Horloge

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Place de l'Horloge Adresse Place de l’Horloge 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Place de l'Horloge Avignon