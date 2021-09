Avignon Place de l'Horloge Avignon, Vaucluse Stand 30 défis scientifiques pour vous surprendre Place de l’Horloge Avignon Catégories d’évènement: Avignon

samedi 02 octobre – 10h00 Blob, tornade, courant marin, microfusée, zooplancton… Venez vous émouvoir devant tout ce que la Science a à offrir. Réalisez de petites expériences pour nourrir votre curiosité. De l’observation d’un oeil de zooplancton au Blob, cellule géante cousine de celle emportée dans l’ISS par Thomas Pesquet vous pourrez mettre à l’épreuve vos neurones pour résoudre certaines de nos problématiques. A tous les Scientifiques en herbe ou tout curieux du monde qui l’entoure, cet atelier vous attend ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

