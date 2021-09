Épinal Place d'Avrinsart Épinal, Vosges Le collège Saint Exupéry fête la science Place d’Avrinsart Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Le collège Saint Exupéry fête la science Place d'Avrinsart, 10 octobre 2021, Épinal.

Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 09h00 Les élèves du collège Saint-Exupéry se déplacent au marché place d’Avrinsart pour vous faire découvrir plusieurs défis et expériences scientifiques.

Tout en faisant vos courses, venez découvrir ces expériences scientifiques.

L’imprimante 3D, le volcan éruptif, l’infiniment petit, le principe des instruments de musique, ressentir l’énergie, le ludion, jeux de lumière… sont quelques uns des défis et expériences que vous proposerons les élèves. Grand Est>Vosges

