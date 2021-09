Saint-Martin-d'Hères Place centrale Domaine Universitaire Isère, Saint-Martin-d'Hères Visites et animations dans les laboratoires UGA Place centrale Domaine Universitaire Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères

Visites et animations dans les laboratoires UGA Place centrale Domaine Universitaire, 8 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères. Fête de la science 07 – 08 octobre

Place centrale Domaine Universitaire Université Grenoble Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les équipes scientifiques de l’UGA ouvrent grand les portes de leurs laboratoires pour accueillir des élèves de la 3ème et à la terminale. Allant à la découverte des coulisses de la recherche universitaire, lycéens et collégiens pourront rencontrer les scientifiques, échanger autour de leurs métiers et thématiques de recherche, découvrir leur environnement de travail et assister à des démonstrations scientifiques.



Lieu de rendez-vous :

Saint-Martin d’Hères, Domaine universitaire

Place centrale

Tram : B et C, arrêt Bibliothèques universitaires Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Place centrale Domaine Universitaire Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères 38400 organisateur : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ Place centrale Domaine Universitaire

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-d'Hères Autres Lieu Place centrale Domaine Universitaire Adresse Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères Ville Saint-Martin-d'Hères lieuville Place centrale Domaine Universitaire Saint-Martin-d'Hères