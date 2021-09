Lyon Place Bellecour Métropole de Lyon, Rhône Sur les traces de la Grèce antique dans la presqu’île lyonnaise Place Bellecour Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Sur les traces de la Grèce antique dans la presqu’île lyonnaise Place Bellecour, 10 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 01 – 10 octobre

Place Bellecour Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00 C’est en partant des monuments emblématiques tel que le Palais de Justice, l’Opéra ou encore Le Théâtre des Célestins que nous vous apprendrons à affuter votre regard pour mieux comprendre l’architecture lyonnaise. Riche de son histoire, Lyon est une ville où les influences et les périodes se mélangent et s’unissent pour former un patrimoine unique. Notre presqu’île est truffée d’éléments en référence à l’Antiquité gréco-romaine qui seront à découvrir au travers de grand thèmes tels que le théâtre ou la Justice.

Deux parcours vous sont proposés :

PARCOURS N1

Départ : Statue équestre de Louis XIV (Place Bellecour, Lyon 2)

Arrivée : Palais de Justice (67 Rue Servient, Lyon 5)

PARCOURS N2

Départ : Place de la Bourse (Place de la Bourse, Lyon 2ème)

Arrivée : Salle Rameau (29 Rue de la Martinière, Lyon 5ème) Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Place Bellecour Place Bellecour 69002 Lyon 69002 organisateur : https://www.univ-lyon2.fr/ Place Bellecour

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Place Bellecour Adresse Place Bellecour 69002 Lyon Ville Lyon lieuville Place Bellecour Lyon