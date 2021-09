Montpellier pierresvives Hérault, Montpellier Expédition Gombessa 5 – Planète Méditerranée : les récifs coralligènes de Méditerranée (film et discussion) pierresvives Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre

samedi 02 octobre – 19h00 à 21h30 Laurent Ballesta et ses trois plongeurs équipiers vont vivre durant 28 jours dans une station bathyale compressée entre 7 et 13 fois l’atmosphère terrestre. Ils utilisent une nouvelle technique de plongée développée spécialement pour cette expédition, un mélange de plongée à saturation et de plongée autonome en recycleur électronique. Entre Marseille et Monaco, 21 sites (–60 à -144 m) vont être explorés à travers des protocoles scientifiques proposés par une quinzaine de chercheurs. Écoute des sons, prélèvements (ADN environnemental, sédiment, animaux et végétaux), photos, cloches de mesure de gaz sont utilisés pour étudier la riche biodiversité des récifs coralligènes, ces récifs calcaires uniques construits par des algues. Leur grande profondeur malgré leur proximité des côtes les préserve-t-elle des impacts de nos activités humaines ?

Titre du documentaire : « Planète Méditerranée : la mission scientifique ». Durée : 26 min. Réalisation du documentaire : Gil Kébaïli. Auteurs : Julie Deter et Florian Holon. Production : Andromède océanologie / Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Ce documentaire complète en apportant des informations sur la partie scientifique, le documentaire “Planète Méditerranée” (90 min) diffusé sur ARTE samedi 19 septembre à 20h50 Occitanie>Hérault

