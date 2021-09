Caen Pierre Heuzé Caen, Calvados Les makers se mobilisent Pierre Heuzé Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Les makers se mobilisent Pierre Heuzé, 6 octobre 2021, Caen. Fête de la science 06 octobre

Pierre Heuzé O. MAILLARD. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 Les associations Les petits débrouillards Grand Ouest et Planète Science Normandie vous invitent à découvrir des ateliers numériques.

Dans le cadre de la création d’un FabLab de proximité dans le quartier Pierre Heuzé, les petits débrouillards forment et accompagnent des jeunes à la médiation et à la fabrication numérique.

Ce FabLab, acceuilli dans les locaux de l’association Planète Science Normandie, vous ouvre ses portes pour venir découvrir les projets des jeunes stagiaires et visiter ce tiers lieux de fabrication numérique ouvert au public sur le quartier. Normandie>Calvados

Pierre Heuzé 1 Rue Montcalm 14000 Caen 14000 organisateur : Pierre Heuzé

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Pierre Heuzé Adresse 1 Rue Montcalm 14000 Caen Ville Caen lieuville Pierre Heuzé Caen