vendredi 01 octobre – 09h00 Dans le cadre de la fête de la science 2020, l’Inserm a réalisé la série Lab’Inserm permettant aux internautes de visiter virtuellement des laboratoires de l’Institut partout en France.

Ce projet ayant été plébiscité par le grand public, l’Inserm a décidé de le reconduire avec une saison 2. En Occitanie Méditerranée, vous êtes invités cette année à franchir les portes de l’unité mixte de recherche PhyMedExp (Inserm, CNRS, Univ. Montpellier), dirigée par Alain Lacampagne. Albano Meli, chercheur Inserm vous servira de guide et vous racontera entre autre comment le laboratoire est capable à partir d’une prise de sang de patient de créér un morceau de coeur. Bienvenue dans la science pas si fiction que cela ! Occitanie>Hérault

