Hackathon des Petits Curieux Petits Débrouillards Avignon, 9 octobre 2021, Avignon.

Fête de la science 09 octobre

Petits Débrouillards Avignon Les Petits Débrouillards Avignon.

samedi 09 octobre – 14h30 à 19h00

Hackathon : qu’est-ce que c’est ?

Contraction de “hack” et “marathon”, un hackathon est un événement lors duquel des équipes doivent développer un projet informatique.

Le but est donc de coder, créer rapidement quelque chose de malin (d’où le “hack”). Il s’agit aussi de développer de manière intensive, sans s’arrêter (d’où le marathon).

De 14h30 à 19h, les Petits Débrouillards accueilleront petits, moyens et grands curieux dans notre antenne avignonnaise pour des ateliers autour de la robotique et du numérique.

L’occasion de rencontrer les médiateurs scientifiques, nos actions, nos outils et participer à la construction commune d’un robot ludique et pédagogique qui sera utilisé lors de différentes animations.

Petits Débrouillards Avignon 13 Rue de la Venus d’Arles 84000 Avignon 84140

Petits Débrouillards Avignon