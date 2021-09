Saint-Lô Pavillon des énergies Manche, Saint-Lô La biodiversité à domicile Pavillon des énergies Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

La biodiversité à domicile Pavillon des énergies, 3 octobre 2021, Saint-Lô. Fête de la science 03 octobre

Pavillon des Energies. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 AU travers une photo ou un plan de votre jardin, venez rencontrer des aniamteurs naturalistes qui vous pemrettront de découvrir tout le potentiel d’accueil de la biodiversité de votre jardin ou de votre balcon et essayer de comprednre comment améliorer ce potentiel. Normandie>Manche

Pavillon des énergies 10 Rue Saint-Georges 50000 Saint-Lô
https://www.manche.fr/planetemanche/pav-nrj.aspx

