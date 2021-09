Saint-Lô Pavillon des énergies Manche, Saint-Lô Les métiers de la biodiversité Pavillon des énergies Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Fête de la science 03 octobre

dimanche 03 octobre – 10h00 Les métiers autour de la biodiversité sont nombreux et très variés.

Au travers une exposition réalisée par les jeunes de la Mission locale du centre Manche et le CAUE, venez découvrir ces métiers passions et voir les portes d’entrées permettant d’exercer dans l’univers de la protection de la biodiversité Normandie>Manche

Pavillon des énergies 10 Rue Saint-Georges 50000 Saint-Lô 50000 organisateur : https://www.manche.fr/planetemanche/pav-nrj.aspx Pavillon des énergies

