Découvrir la biodiversité urbaine Pavillon des énergies, 3 octobre 2021, Saint-Lô. Fête de la science 03 octobre

Pavillon des Energies.

dimanche 03 octobre – 10h00 Et si vous invitiez les abeilles, oiseaux et autres auxiliaires à venir séjourner dans votre jardin ou sur votre balcon ? Découvrez qui sont les animaux et végétaux proches de nous, et différentes façons de leur laisser une place dans vos espaces. Venez construire un nichoir à oiseau, un refuge à chauve-souris, participer au jeu de piste du jardin pédagogique, ou encore vous renseigner sur la biodiversité commune ! Normandie>Manche

Pavillon des énergies 10 Rue Saint-Georges 50000 Saint-Lô

