Parvis des sciences Parvis Louis Néel (Minatec Grenoble), 9 octobre 2021, Grenoble.

Fête de la science 05 – 09 octobre

Parvis Louis Néel (Minatec Grenoble) Campus GIANT. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

Le campus GIANT et ses partenaires se mobilisent et organisent chaque année le Parvis des sciences pour favoriser les échanges entre scientifiques et citoyen.ne.s à la Maison MINATEC, Parvis Louis Néel à Grenoble mais aussi en ligne.

Pour les curieux.ses et passionné.e.s de sciences de tous âges, le Parvis des Sciences vous offre un plongeon dans l’univers passionnant de l’énergie, des nouvelles technologies, des nanosciences, de la santé, ou encore de la biologie.

Au programme de cette édition 2021 :

Les Apéro-Science / Les 5, 6, 7 et 8 octobre. En savoir +

Un Midis MINATEC spécial Fête de la Science / Vendredi 8 octobre

Le Village des sciences / Samedi 9 octobre. En savoir +

En raison des contraintes sanitaires, la visite du village des sciences se fait sur inscription, pour un créneau horaire et un parcours définis, au sein de groupes de 8 personnes maximum. Un parcours est composé de 3 ateliers de 35 minutes pour une visite d’1h45 au total. Le pass sanitaire sera exigé pour tous les visiteurs de plus de 12 ans.

> Découvrez tous les parcours



Et pour les scolaires, du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021 des parcours scientifiques à destination des primaires (CM1-CM2) et des lycées (1ère et Tale)

Découvrir les parcours pour les primaires

Découvrir les parcours pour les lycées

En raison des contraintes sanitaires, chaque classe est accueilli de manière à éviter les croisements de groupes, à limiter le nombre de classes par salle à 1 classe, tout en mettant en place les mesures sanitaires adéquates (gel, désinfection des ateliers, mise à disposition de masques). Le pass sanitaire sera exigé pour tous les élèves et accompagnateurs de plus de 12 ans.



> Inscriptions pour les scolaires au lien suivant

Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Parvis Louis Néel (Minatec Grenoble) Parvis Louis Néel 38000 Grenoble 38000

organisateur : Parvis Louis Néel (Minatec Grenoble)