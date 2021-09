Midis MINATEC – Est-ce que tout le monde a une petite voix dans la tête ? Parvis des Sciences, 8 octobre 2021, Grenoble.

Fête de la science 08 octobre

Parvis des Sciences Campus GIANT. Réservation obligatoire En ligne Grand public.

vendredi 08 octobre – 12h30 à 13h15

Les Midis MINATEC consistent en un exposé de 30 minutes réalisé par un expert, suivi de 15 minutes de questions/réponses, chaque vendredi. Les sujets abordés portent sur la vie scientifique et technique à MINATEC et plus largement de l’écosystème, sur les sujets de recherche, la science, les techniques, sur la formation ou la vie économique.

Pour ce Midis MINATEC, programmé dans le cadre de la Fête de la Science et du Parvis des sciences, retrouvez :

Est-ce que tout le monde a une petite voix dans la tête ?Présenté par Hélène Lœvenbruck, Directrice de recherche au CNRS et Responsable de l’équipe Langage du Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, CNRS, Université Grenoble Alpes.

-“Ouh pinaise, Marge, ils sont magnifiques tes donuts!”-“Euh Homer, c’est de la pâte à modeler…”Entendez-vous les voix d’Homer et Marge lorsque vous lisez ces lignes ?Le phénomène de voix dans la tête, qu’on appelle aussi langage intérieur, peut prendre des formes diverses selon les individus ou les situations. On peut ainsi plus ou moins contrôler notre langage intérieur, qui peut être délibéré ou involontaire, très élaboré ou très abrégé, très sonore ou à peine audible et qui peut se dérouler sous forme de monologues ou de conversations à plusieurs voix. Les neurosciences cognitives permettent de confirmer expérimentalement certaines intuitions sur la nature et la fonction du langage intérieur. Elles renversent aussi certaines hypothèses sur l’universalité du phénomène, en attestant de l’existence de formes extrêmes, comme dans l’aphantasie et l’hallucination auditives verbales.

Parvis des Sciences 3 parvis Louis Néel 38000 Grenoble 38000

organisateur : Parvis des Sciences