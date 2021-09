Apéro-Science Vers l’électronique durable avec l’UGA et le CNRS Parvis des Sciences, 8 octobre 2021, Grenoble.

Au programme de cet Apéro-Science du jeudi 7 octobre,

Vers l’électronique durable avec l’UGA et le CNRS, My IoT, un jeu sérieux de découverte.

Un Apéro-Science présenté par Laetitia Thomas, ingénieure pédagogique à l’Université Grenoble-Alpes, et Thierry Baron, Chercheur CNRS et responsable du projet interdisciplinaire Idex UGA ‘Need For IOT’.

My IoT est un jeu sérieux de découverte. Il a été créé et produit et prototypé par l’IRT Nanoelec et Need for IOT (Idex Université Grenoble-Alpes). Le jeu est le support de sessions interactives avec des étudiants et des professionnels impliqués dans la conception électronique. Le but du jeu est de sensibiliser aux enjeux de l’électronique durable et d’initier, d’une manière simple, créative et engageante, une évolution de la réflexion sur les impacts de l’industrie microélectronique mondialisée. Ce jeu invite les participants à construire ensemble leur vision de l’industrie électronique et à explorer de manière ludique chaque étape de la vie d’un smartphone dans le but d’en réduire l’empreinte environnementale.

