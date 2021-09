Parvis des Sciences – Le village des sciences Parvis des Sciences, 9 octobre 2021, Grenoble.

Fête de la science 09 octobre

Parvis des Sciences Campus GIANT. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

Le campus GIANT et ses partenaires se mobilisent et organisent chaque année le Parvis des sciences pour favoriser les échanges entre scientifiques et citoyen.ne.s à la Maison MINATEC, Parvis Louis Néel à Grenoble et aussi en ligne !

Pour les curieux.ses et passionné.e.s de sciences de tous âges, le Parvis des Sciences vous offre un plongeon dans l’univers passionnant de l’énergie, des nouvelles technologies, des nanosciences, de la santé, ou encore de la biologie.

Au coeur du Parvis des sciences, le village des sciences ce sont des stands et animations déployés par l’ensemble des partenaires qui permettent de s’initier au code, à la cryptographie, de comprendre comment produire de l’électricité, d’en apprendre plus sur la lumière, de découvrir le côté ludique des mathématiques et bien d’autres choses encore.

En raison des conditions sanitaires, l’événement s’adapte pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions de sécurité en évitant la concentration et le brassage des personnes tout en mettant en place des mesures de désinfections et en limitant la manipulation par les visiteurs.Le pass sanitaire sera exigé pour tous les visiteurs de plus de 12 ans.

Chaque visite se fait sur inscription, pour un créneau horaire et un parcour définis, au sein de groupe de 8 persones maximum. Un parcours est composé de 3 ateliers de 35 minutes pour une visite d’1h45 au total.

Six parcours sont à découvrir. En savoir +

Pour s’inscrire :

Vous faites une demande d’inscription pour le parcrous et le créneau horaire de votre choix, et pour 4 personnes maxium. Vous pouvez faire des demandes pour plusieurs parcours, à des créneaux horaires différents.

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée rapidement. Nous comptons sur vous pour signaler au plus tôt l’annulation totale ou partielle de votre venue, et laisser ainsi la place libre pour d’autres personnes.

Malgré tous nos efforts, dans le cas de demandes nombreuses, nous ne pourrons sans doute pas garantir l’inscription de toutes et tous.

Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Parvis des Sciences 3 parvis Louis Néel 38000 Grenoble 38000

organisateur : Parvis des Sciences