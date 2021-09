Apéro-Science Rendez-vous de confiance au labo des cyberexperts Parvis des Sciences, 7 octobre 2021, Grenoble.

Fête de la science 07 octobre

Parvis des Sciences Campus GIANT. Réservation obligatoire En ligne Grand public.

jeudi 07 octobre – 19h00

Soif de découverte ? Les instituts de recherche proposent de vous retrouver pour un rendez-vous scientifique. Chaque soir, apprenez, discutez et échangez sur des questions scientifiques, avec des chercheurs et doctorants. Ne manquez pas « Les rendez-vous de l’Apéro-Science » ! Plus d’informations sur les conférences en ligne sur le site internet : www.parvis-des-sciences.com

Au programme de cet Apéro-Science du jeudi 7 octobre,

Rendez-vous de confiance au labo des cyberexperts – Confiance et science numérique font-elles bon ménage ?

Un Apéro-Science présenté par Assia Tria (CEA-Leti) et David Hély (AGU/Grenoble-INP/Esisar).

Assia Tria (CEA-Leti) et David Hély (UGA/Grenoble-INP/Esisar) collaborent au programme de confiance numérique de l’IRT Nanoelec. Ils font parler les puces et les logiciels pour en étudier la vulnérabilité et la fiabilité. Ils imaginent des stratégies de protection pour garantir le fonctionnement en toute sécurité de votre smarphone ou de votre toute nouvelle machine à laver connectée. Ils étudient aussi la sécurité des appareils qui permettent à votre grand’mère de rester à son domicile malgré sa santé fragile. Mais leurs compétences intéressent aussi les entreprises : que vendrait encore le boulanger sans machine à carte pour encaisser les petits pains au chocolat ? Le comptable pourrait-il vous verser votre paye à temps si on piratait ses Excels ? Qu’arriverait il à l’usine si l’électronique dérapait en salle de commande ?

Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Parvis des Sciences 3 parvis Louis Néel 38000 Grenoble 38000

organisateur : Parvis des Sciences