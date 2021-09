Grenoble Parvis des Sciences Grenoble, Isère Apéro-Science Mécanismes moléculaires des maladies neurodégénératives étudiés à l’ILL et l’IBS Parvis des Sciences Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

mercredi 06 octobre – 19h00 Soif de découverte ? Les instituts de recherche proposent de vous retrouver pour un rendez-vous scientifique. Chaque soir, apprenez, discutez et échangez sur des questions scientifiques, avec des chercheurs et doctorants. Ne manquez pas « Les rendez-vous de l’Apéro-Science » ! Plus d’informations sur les conférences en ligne sur le site internet : www.parvis-des-sciences.com

Au programme de cet Apéro-Science du mercredi 6 octobre,

Mécanismes moléculaires des maladies neurodégénératives étudiés à l’ILL et l’IBS.

Une conférence présentée par Mizar OLIVIA (ILL), Trevor FORSYTH (ILL), Kevin POUNOT (ILL, IBS, U Tübingen), Martin WEIK (IBS). Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

