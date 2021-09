Le Village Plastic Odyssey Parvis de la Maison écocitoyenne, 3 octobre 2021, Bordeaux.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Parvis de la Maison écocitoyenne Plastic Odyssey Community. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 à 17h30

dimanche 03 octobre – 10h00 à 17h30

Plastic Odyssey est de passage à Bordeaux !

Avant le départ de son tour du monde des solutions contre la pollution plastique pour protéger l’Océan, l’équipe du projet Plastic Odyssey part sur les routes de France avec son village de sensibilisation.

Sur le village, les citoyens sont invités à découvrir l’univers Plastic Odyssey, la maquette de son navire et ses machines de recyclage, les grands enjeux de la pollution plastique dans le monde ainsi que les solutions pour y faire face.

Au programme : des visites du village-exposition, des ateliers pédagogiques pour outiller et sensibiliser les jeunes et moins jeunes, des moments dédiés aux associations et acteurs locaux engagés pour présenter leurs solutions, des rencontres inspirantes, des moments d’échanges et de convivialité !

Venez découvrir le village Plastic Odyssey sur le parvis de la Maison écocitoyenne, quai Richelieu, les samedi 2 et dimanche 3 octobre de 10h à 18h.

Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Parvis de la Maison écocitoyenne Quai Richelieu 33000 Bordeaux 33000

organisateur : Parvis de la Maison écocitoyenne